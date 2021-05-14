СК в Подмосковье завел дело о пропаганде фашизма в соцсети

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Подмосковные следователи возбудили уголовное дело о пропаганде фашизма в соцсети. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

"Следствием установлено, что 16 марта 2020 года пользователь интернета разместил в одной из социальных сетей видеозапись на латышском языке, содержащую пропаганду фашизма и искажение исторических фактов Великой Отечественной войны", - сообщила Врадий.

По мнению следствия, были распространены заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. "Согласно исследованию психолого-лингвистической судебной экспертизы, видеоматериал, размещенный в социальной сети, содержит пропаганду фашизма", - добавила Врадий. Возбуждено уголовное дело по факту реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ), устанавливается личность разместившего видео.