В Волгоградской области возбудили дело о превышении полномочий главой района

ВОЛГОГРАД, 14 мая. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы одного из муниципальных районов Волгоградской области, который подозревается в превышении должностных полномочий, сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении главы одного из муниципальных районов области по ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления"). В результате преступных действий главы района муниципальному бюджету причинен ущерб на сумму почти 130 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По данным следствия, начиная с 2017 года между районной администрацией и местным предпринимателем заключались договоры аренды земельных участков для размещения на них объектов дорожного сервиса. В середине прошлого года глава района решил продать один из указанных объектов недвижимости арендатору, при этом в нарушение норм действующего законодательства он изменил вид разрешенного использования земель, что повлекло снижение кадастровой и выкупной стоимости участка. Сумма сделки составила всего чуть больше 16 тыс. рублей, тогда как реальная цена должна была составлять не менее 146 тыс. рублей.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, добавили в пресс-службе ведомства.