В Калининграде на трехлетнего ребенка в магазине упала металлическая дверь

КАЛИНИНГРАД, 14 мая. /ТАСС/. Следователи в Калининграде выясняют обстоятельства травмирования трехлетнего ребенка в магазине мебели в результате падения на него металлической двери. С множественными переломами девочку госпитализировали, сообщила в пятницу старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Наталья Гацко.

"В четверг в вечернее время в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в магазине мебели на улице Согласия в Калининграде в результате падения металлической двери получил травму трехлетний ребенок. По данному факту следственным отделом по Ленинградскому району незамедлительно организовано проведение доследственной проверки", - рассказала она.

По предварительным данным, женщина с ребенком пришла в мебельный магазин, который готовился к переезду в другое торговое помещение, в связи с чем металлические входные двери, реализуемые в магазине, были сняты с креплений и приставлены к стене. В какой-то момент одна из дверей упала на стоявшую рядом трехлетнюю девочку. С множественными переломами ребенок был госпитализирован, в настоящее время за его жизнь борются врачи.

"В рамках доследственной проверки выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на детальное установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отметила Гацко.