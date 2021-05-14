Информация о пропавшем воздушном судне в Красноярском крае не подтвердилась

НОВОСИБИРСК, 14 мая. /ТАСС/. Спасатели проверили информацию о срабатывании аварийного маяка воздушного судна в Минусинском районе Красноярского края, в данном районе ничего не обнаружено, сообщили ТАСС в Сибирском авиационно-спасательном центре.

"Сработал аварийный радиомаяк. В данную точку полетел Ми-8, ничего там не обнаружил, вернулся. Поиск результатов не дал", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Минусинском районе Красноярского края поступил сигнал срабатывания аварийного радиомаяка. В районе предполагаемого срабатывания радиомаяка находится очаг лесного пожара. Однако там не должны были работать воздушные суда.