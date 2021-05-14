После отравления в колледже Хабаровского края к медикам обратились 20 человек

ХАБАРОВСК, 14 мая. /ТАСС/. Медики оказали помощь 19 учащимся и одному сотруднику колледжа в Комсомольске-на-Амуре, поступившими к ним с признаками отравления за два дня. Госпитализированы 12 человек, об этом сообщили журналистам в пресс-службе Министерства здравоохранения Хабаровского края.

Ранее прокуратура Хабаровского края сообщила, что в инфекционные отделения больниц Амурска и поселка Солнечный с отравлением помещены более десяти студентов строительного колледжа Комсомольска-на-Амуре. Следователи возбудили по этому факту уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей").

"Всего за два дня [13 и 14 мая] были госпитализированы 20 человек. Так как инфекционное отделение городской больницы № 2 г. Комсомольска-на-Амуре по-прежнему работает в режиме ковида, госпитализация производилась в инфекционные отделения Солнечной (11 человек) и Амурской ЦРБ (девять человек)", - сказали в пресс-службе.

При поступлении состояние у всех пациентов оценивалось как средней тяжести. Сейчас в больницах остаются 12 человек.

Расследованием причин отравления занимаются специалисты Роспотребнадзора.