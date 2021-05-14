Ростовское погрануправление ФСБ пресекло подделку справок для въезда из Украины в Россию

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мая. /ТАСС/. Сотрудники ростовского погрануправления ФСБ России пресекли незаконную выдачу справок, позволявших обходить ограничения на пересечение российско-украинской границы, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе ведомства. Противоправной деятельностью занималась ростовская предпринимательница, бравшая за справку от 5 до 12 тыс. рублей, возбуждено уголовное дело.

"Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области пресекли противоправную деятельность по незаконной легализации иностранных граждан на территории России <...> возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 322.1 УК ("Организация незаконной миграции") в отношении гражданки России, которая в Миллеровском районе организовала выдачу справок высокого качества различных государственных органов России и Украины, при использовании которых злоумышленники, не имеющие на то законных оснований, могли беспрепятственно пересекать российско-украинскую границу", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе погрануправления, в связи с тем, что пересечение российско-украинской границы сейчас ограничено из-за коронавируса, предпринимательница выдавала людям поддельные документы для въезда. "Предпринимательница, используя знания российского законодательства, нашла возможность незаконного обогащения на ковидных ограничениях, связанных с въездом и выездом из РФ. Пользуясь основаниями, прописанными в распоряжении правительства Российской Федерации № 635-р от 16 марта 2020 г. ("О временном ограничении въезда в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства), она организовала противоправную деятельность", - говорится в сообщении пресс-службы.

Участникам преступления грозит до пяти лет лишения свободы.