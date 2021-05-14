Жителя Якутии приговорили к 21 году колонии за убийство двух человек и поджог дома

ЯКУТСК, 14 мая. /ТАСС/. Суд приговорил жителя Амгинского района Якутии к 21 году лишения свободы за убийство двух человек и поджог дома для сокрытия преступления. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по Якутии.

"Приговором суда от 14 мая 2021 года он признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 21 год с отбыванием в колонии особого режима", - говорится в сообщении. Кроме этого, мужчина обязан выплатить компенсацию морального вреда родственникам погибших в сумме 2 млн рублей.

Уточняется, что житель села Бетюнцы признан виновным в убийстве двух человек с целью сокрытия другого преступления (ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога, повлекшем значительный ущерб (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Установлено, что 3 ноября 2020 года подсудимый пришел в гости к знакомым мужчине и женщине, все трое начали распивать спиртные напитки. Позже женщина ушла спать в комнату, а между мужчинами началась ссора. Конфликт перерос в драку, и гость ударил ножом хозяина, который погиб на месте происшествия.

"От шума проснулась сожительница погибшего, которая стала следующей жертвой. Подсудимый, понимая, что она может сообщить в правоохранительные органы о совершенном им убийстве, нанес женщине множественные удары ножом. Женщина скончалась на месте происшествия", - сообщили в СК. Для сокрытия следов преступления мужчина поджег дом и скрылся. 4 ноября он был задержан у себя дома и доставлен к следователю, далее мужчина рассказал об обстоятельствах совершенного преступления. По ходатайству следователя он был взят под стражу.