СК начал проверку по факту вырубки деревьев в Главном ботаническом саду в Москве

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту незаконной вырубки деревьев и кустарников в Главном ботаническом саду РАН в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Следствие начало проверку по факту незаконной вырубки деревьев и кустарников в Главном ботаническом саду им. Н. В. Цицина РАН неустановленными лицами", - сказал собеседник агентства. По данным источника, причиненный ботаническому саду ущерб превысил 10 тыс. рублей.

Главный ботанический сад имени академика Николая Цицина (на севере Москвы) - крупнейший в Европе, располагает богатейшими коллекциями растений всех континентов и климатических зон мира. Основан в 1945 году, занимает площадь 331 га, фонды включают 18 тыс. наименований растений. Действует как научный центр по фундаментальным и прикладным исследованиям в области растениеводства.