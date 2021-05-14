Жителя Брянска оштрафовали за нападение на полицейского на акции 23 января

ТАСС, 14 мая. Суд назначил штраф в размере 160 тыс. рублей 27-летнему жителю Брянска, который стал фигурантом дела о нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции 23 января. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Брянской области.

"Собранные следственными органами СК РФ по Брянской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 27-летнего жителя города Брянска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 160 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, днем 23 января 2021 года обвиняемый, участвовавший в несанкционированной акции на территории "Центрального парка культуры и отдыха имении 1 000-летия г. Брянска", нанес рукой удар полицейскому. В ходе предварительного следствия по делу мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.