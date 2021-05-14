СК проверит законность отказа от газификации домов сирот в поселке Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мая. /ТАСС/. Следователи в Нижегородской области начали проверку после демонстрации сюжета на телевидении о том, что к домам, в том числе детей-сирот, в Вознесенском районе не проводят газ. Об этом сообщается в пятницу на сайте следственного управления СК РФ по региону.

В эфире телеканала НТВ показали сюжет о том, что на территории одного из поселков Воскресенского района для построенных домов, в том числе для детей-сирот, не проводится газ в связи с тем, что территория, на которой построены дома, подпадает по санитарно-защитную зону из-за скотомогильника. "Вместе с тем в сюжете показано, что именно в защитной зоне происходит добыча песка, который идет на строительство других домов. По данному факту следственными органами СК России по Нижегородской области организована доследственная проверка", - сказано в сообщении.

При этом на сайте СК РФ сообщается, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил тщательным образом проверить все изложенные в сюжете доводы и доложить обо всех установленных в рамках проверки обстоятельствах. "Ход и результаты доследственной проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - сказано в сообщении.