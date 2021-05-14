Костромской суд приговорил педофила к восьми годам колонии

ТАСС, 14 мая. Суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима 25-летнего жителя Костромской области за совершение преступления против половой неприкосновенности в отношении двух детей. Об этом в пятницу сообщает управление СК по Костромской области.

"Собранные следственными органами СК РФ по Костромской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 25-летнему местному жителю. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в августе прошлого года на улице в одном из населенных пунктов Костромского района осужденный совершил действия сексуального характера без применения насилия в отношении двух девочек, не достигших 12-летнего возраста. Приговором суда ему назначено восемь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года.