В хозпостройке у жителя Кубани обнаружили около 1 кг взрывчатых веществ

КРАСНОДАР, 14 мая. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с полицейскими обнаружили в хозпостройке у 64-летнего жителя Крымского района сыпучие взрывчатые вещества и патроны для оружия, в отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили журналистам в ГУ МВД России по Краснодарскому краю в пятницу.

"В хозяйственной постройке, расположенной на территории домовладения 64-летнего местного жителя, обнаружили и изъяли более 2 тыс. патронов и три банки с сыпучим веществом серого цвета. Согласно заключению эксперта, изъятые боеприпасы являются винтовочными патронами калибров 7,62 и 7,92 мм, в металлических банках находится дымный порох общей массой 855 граммов и смесь взрывчатых веществ метательного действия двух типов бездымного пороха общей массой 177 гр", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что, по предварительным данным, гражданин нашел все это в лесном массиве несколько лет назад. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 222 и 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств"). На время следствия он будет находиться под подпиской о невыезде, ему грозит до пяти лет лишения свободы.