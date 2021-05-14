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Пожарные локализовали возгорание строящегося детсада на Кубани

Площадь пожара составляет 800 кв. м

КРАСНОДАР, 14 мая. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание строящегося детского сада в Кореновске в Краснодарском крае на площади 800 кв. м, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в пятницу.

Ранее ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщало, что в Кореновске загорелся строящийся детский сад, площадь пожара составляет 300 кв. м, ведется тушение. По данным оперативного штаба региона, пострадавших нет.

"Площадь пожара - 800 кв. м, горит кровля и подвал. [Объявлена] локализация в 16:07", - говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе прокуратуры региона уточняли, что ведомство организовало проверку. По предварительной версии, возгорание произошло на чердаке во время проведения подрядной организацией монтажных работ, на место происшествия выехал заместитель прокурора края.

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