Пожарные локализовали возгорание строящегося детсада на Кубани

КРАСНОДАР, 14 мая. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание строящегося детского сада в Кореновске в Краснодарском крае на площади 800 кв. м, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в пятницу.

Ранее ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщало, что в Кореновске загорелся строящийся детский сад, площадь пожара составляет 300 кв. м, ведется тушение. По данным оперативного штаба региона, пострадавших нет.

"Площадь пожара - 800 кв. м, горит кровля и подвал. [Объявлена] локализация в 16:07", - говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе прокуратуры региона уточняли, что ведомство организовало проверку. По предварительной версии, возгорание произошло на чердаке во время проведения подрядной организацией монтажных работ, на место происшествия выехал заместитель прокурора края.