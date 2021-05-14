Два человека погибли при взрыве на плотине в Оклахоме

НЬЮ-ЙОРК, 14 мая. /ТАСС/. Двое рабочих погибли в результате взрыва при проведении подземных работ по укреплению дамбы на реке Флэтхед в штате Оклахома. Об этом сообщила в пятницу местная радиостанция KRMG.

По ее информации, рабочие проводили технические работы по укреплению дамбы, когда по неустановленной пока причине произошел взрыв. Оказавшиеся под завалами люди погибли. Третий рабочий сумел выбраться из-под завалов. Конструкции дамбы ущерб не причинен. Полиция начала расследование.

ГЭС на реке Флэтхед обеспечивает электроэнергией около 150 тыс. домохозяйств.