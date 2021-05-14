В деревне в Тверской области пропала 11-летняя девочка

ТАСС, 14 мая. Следователи в Тверской области начали доследственную проверку после пропажи 11-летней девочки. Она в четверг ушла из дома в деревне Вахонино и до сих пор не вернулась, сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК по региону.

"Девочка 2009 года рождения, проживающая в деревне Вахонино Конаковского района Тверской области, не вернулась с прогулки домой. По данному факту следственным отделом по городу Конаково <...> проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, девочка пропала 13 мая, для поисков ребенка создана следственно-оперативная группа, в составе которой следователи, криминалисты, сотрудники полиции обследуют место жительства ребенка, опрашивают родственников, устанавливают свидетелей и очевидцев, применяют криминалистическую технику.

"Организованы масштабные поисковые мероприятия, в которых задействованы сотрудники Следственного комитета, МВД, МЧС и волонтеры", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.