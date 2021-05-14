В Самарской области загорелись 13 дачных домов

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Дачные дома горят в самарском поселке Энергетик, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В 15:08 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: п. Энергетик, садовое товарищество "Трест-11". По прибытии к месту вызова было обнаружено, что происходит горение 13 дачных строений и сухой травы на общей площади 2 га", - сказали в ведомстве.

Пожару присвоен третий ранг из пяти возможных. По предварительным данным, пострадавших нет. Для тушения пожара привлечено 118 человек и 25 единиц техники, в том числе два пожарных поезда.