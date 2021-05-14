Женщина, пытавшаяся похитить деньги у родственника Сталина, пойдет под суд в Москве

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Дело о попытке кражи 3,4 млн рублей у племянника Иосифа Сталина и ветерана Великой Отечественной войны Леонида Аллилуева направлено в суд. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"Таганская межрайонная прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летней жительницы столицы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

В марте женщина и ее сообщники, зная, что на счетах 92-летнего Аллилуева есть крупная сумма, несколько раз звонили ему, представляясь правоохранителями, и говорили о необходимости провести судебную экспертизу по имеющимся у него 3,4 млн рублей. Обманутый ветеран снял со счета деньги, чтобы передать их мошеннице, но вовремя понял, что его обманывают, и обратился в полицию.

Женщину задержали в квартире потерпевшего. Дело в отношении нее выделено в отдельное производство, она содержится под стражей. Дело рассмотрит Таганский районный суд Москвы.