ФСБ в Ивановской области пресекла деятельность межрегионального канала поставки наркотиков

ТАСС, 14 мая. Управление ФСБ России по Ивановской области пресекло деятельность межрегионального канала поставки наркотиков в особо крупном размере, сообщает пресс-служба УФСБ.

"В результате проведенных мероприятий сотрудниками УФСБ задержаны организаторы межрегионального канала поставки наркотиков - жители Ивановской области, 1988 и 1992 г. р. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств")", - говорится в сообщении.

По данным УФСБ, являясь владельцами и оптовыми сбытчиками магазина на запрещенной в России интернет-площадке, они приобрели в Ивановской области синтетические наркотические средства в особо крупном размере, которые намеревались сбыть на территории субъектов Центрального федерального округа бесконтактным способом. Общий вес изъятых наркотических средств составил более 1,8 кг. Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.