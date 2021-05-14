Одна из пострадавших после ДТП с участием пешеходов в Екатеринбурге умерла

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Женщина, которая пострадала в результате наезда автомобиля на группу пешеходов в Екатеринбурге, умерла от полученных травм спустя несколько дней после аварии. Об этом сообщил в пятницу ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Авария произошла 12 мая. В центре Екатеринбурга столкнулись два автомобиля, в результате удара одна из машин отлетела на тротуар с пешеходами. Пострадали шестеро пешеходов, в том числе двое детей.

"В связи со смертью потерпевшей и получением результатов медицинского освидетельствования, показавшего, что лихач был в неадекватном состоянии, статью переквалифицировали на пункт "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("ДТП, повлекшее смерть человека, если оно совершено водителем в состоянии опьянения")", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что у водителя в крови не был обнаружен алкоголь. "Но последующий анализ в больнице показал, что у него присутствует иной вид опьянения. 14 мая полицейские предъявили подозреваемому официальное обвинение и задержали его на 48 часов в порядке статьи 91 УПК", - отметил Горелых.