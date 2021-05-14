В Сочи произошла перестрелка

СОЧИ, 14 мая. /ТАСС/. Полиция ищет участников перестрелки, произошедшей в пятницу в Адлерском районе Сочи. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД России по Краснодарскому краю, в результате конфликта один человек обратился за медицинской помощью.

Ранее в пятницу в местных сообществах появились кадры конфликта, на которых слышны выстрелы. Пользователи отмечали, что инцидент произошел в Сочи.

"14 мая 2021 года около 13:00 в УВД по городу Сочи поступило сообщение о конфликте граждан в Адлерском районе города на улице Бакинской. В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения всех участников инцидента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сообщили журналистам в пресс-службе краевого главка МВД.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, опросили возможных очевидцев. "Один человек в результате инцидента обратился за медицинской помощью", - уточнили ТАСС в пресс-службе.

К розыску участников конфликта привлечены сотрудники и военнослужащие Росгвардии, отметили в пресс-службе.