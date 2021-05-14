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В ДТП в Самарской области погибли четыре человека

Детей в числе погибших нет

ТАСС, 14 мая. "Камаз" и легковой автомобиль столкнулись в Сергиевском районе Самарской области, погибли четыре человека, сообщили в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, вечером на 1070-м км федеральной автодороги М-5 "Урал" в районе населенного пункта Черновка в Сергиевском муниципальном районе столкнулись "Камаз" и ВАЗ-2112.

"В результате ДТП погибли четыре человека (пассажиры автомобиля ВАЗ, личности устанавливаются, детей нет), пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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