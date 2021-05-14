Бастрыкин требует доклад по делу о суициде студента колледжа, где учился напавший на школу

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал проверить материалы о самоубийстве студента колледжа при Татарском институте содействия бизнесу, где учился напавший на гимназию в Казани. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК.

Ранее СМИ со ссылкой на мать покончившего с собой 17-летнего студента колледжа сообщили, что подросток год назад совершил суицид, а до этого перестал общаться с родными, стал агрессивным и назвал себя богом. "В связи с появлением в СМИ информации об обращении жительницы Казани Натальи Андреевой в СК России с просьбой проверить, была ли связь между самоубийством ее 17-летнего сына в 2020 году и стрельбой в гимназии № 175, Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу, которое расследовалось органами СУ СК России по Республике Татарстан", - говорится в сообщении.

Бастрыкин поручил проверить полноту и объективность проведенных следственных действий и принятого процессуального решения (об отказе в возбуждении дела).