Опасности загрязнения воды в районе водозабора после нефтеразлива в Коми нет

СЫКТЫВКАР, 14 мая. /ТАСС/. Жители населенных пунктов Республики Коми, расположенных по течению рек Уса и Печора, не испытывают недостатка в питьевой воде. Опасности загрязнения воды после разлива нефти в районе водозабора, который обеспечивает водой Усинск, нет, говорится в распространенном в пятницу сообщении администрации Усинска.

"Дополнительно сообщаем, что жители сел и деревень, расположенных по течению рек Уса и Печора, не испытывают недостатка в питьевой воде, так как во всех населенных пунктах имеются водозаборные скважины, которые обеспечивают питьевой водой население. Для питьевых целей вода из рек жителями не используется. Водозабор, обеспечивающий питьевой водой Усинск, находится выше по течению реки Уса от устья реки Колва, опасности загрязнения воды в районе водозабора нет", - говорится в сообщении, размещенном на официальной странице муниципалитета во "ВКонтакте".

Местные власти призвали население "соблюдать осторожность при передвижении по рекам Уса и Печора, не использовать воду из этих рек для бытовых и иных нужд, в том числе для приготовления пищи, не поить животных, а также не использовать для водных процедур в связи с проводимыми работами по очистке рек от нефтесодержащей жидкости". Ранее власти призывали не передвигаться по реке Колве.

Утечка нефти произошла на границе Коми с Ненецким автономным округом, источником стал нефтесборный коллектор одной из скважин Ошского месторождения. По уточненным данным ООО "Лукойл-Коми", произошла разгерметизация трубопровода от МНС Ошского месторождения до ДНС-5 Харьягинского месторождения. Предприятие остановило перекачку нефти по аварийному трубопроводу. К работам на территории Коми были привлечены силы специализированного профессионального аварийно-спасательного формирования "Природа", сотрудники "Лукойл-Коми", специализированные аварийно-спасательные отряды и спецтехника - около 180 человек и 50 единиц техники. Около 60 человек привлечено на очистку загрязненной территории в НАО. С вечера 11 мая в Усинске действует режим ЧС. Прокуратура Коми организовала проверку. Следственные органы СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудили уголовное дело по ст. 246 УК РФ ("Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ").