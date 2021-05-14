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СМИ: торнадо обрушился на Ухань

Несколько человек пострадали, передает агентство "Синьхуа"

ШАНХАЙ, 14 мая. /ТАСС/. Несколько человек пострадали в результате обрушения торнадо на город Ухань в провинции Хубэй (КНР). Об этом сообщило в пятницу информационное агентство "Синьхуа".

По данным агентства, порывы шквалистого ветра достигали 23,9 м/с. Сообщается, что смерч повредил строения, были повалены деревья. Местные власти уточняют число пострадавших.

Торнадо также обрушился 14 мая на провинцию Цзянсу. В результате один человек погиб, 21 пострадал, передает "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.

По их информации, в населенном пункте Шэнцзэ нарушено электроснабжение, разрушено несколько зданий.

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