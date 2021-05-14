Во Франции задержали убийцу двух человек, три дня скрывавшегося в лесу от спецназа

ПАРИЖ, 14 мая. /ТАСС/. Мужчина, застреливший двух человек в деревне Ле Плантье на юге Франции, был задержан в ходе масштабной поисковой операции, в которой были задействованы сотрудники полиции и спецназа жандармерии. Об этом сообщил в пятницу вечером министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

"Мужчина, которого со вторника разыскивают в департаменте Гар, сдался. Спасибо всем сотрудникам правоохранительных органов за их выдающуюся работу в эти последние три дня", - написал он в Twitter.

Во вторник утром 29-летний житель Ле Плантье застрелил двух коллег на местной лесопилке, после чего сбежал в лес. Полицейские и жандармы оцепили большую территорию, где укрылся преступник, и несколько дней прочесывали территорию леса и гор. В операции участвовало 350 жандармов, из них 60 - служащие спецподразделения жандармерии по борьбе с терроризмом GIGN. Участники поисков использовали приборы ночного видения и тепловизоры, над районом поиска кружили вертолеты и беспилотники, а на земле отряды сопровождали кинологи с собаками.

Согласно ориентировке, распространенной прокуратурой департамента Гар, молодой человек был вооружен дальнобойным огнестрельным оружием и одет в камуфляжный костюм. По данным следствия, убийца обладает навыками выживания в дикой природе и отличается агрессивным и параноидальным поведением. В целях предосторожности власти призвали жителей деревни не выходить на улицу и перевезли в безопасное место пять семей, членам которых ранее угрожал преступник. В четверг жандармерия через громкоговорители распространила обращение отца убийцы, который призывал его сложить оружие и сдаться властям.