Объем разлива нефтепродуктов на Колве в НАО составил не менее 7 т

ТАСС, 14 мая. Объем разлившихся нефтепродуктов в районе реки Колва на Ошском месторождении в Ненецком автономном округе (НАО) составил не менее 7 т, говорится в пятницу в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

"По предварительным данным, объем вытекания нефтесодержащей жидкости составил не менее 7 т", - говорится в сообщении.

В настоящее время локализацией и ликвидацией разлива занимаются 44 сотрудника ООО "Лукойл-Коми" с привлечением тяжелой техники. На месте разлива и на реке Колве установлены боновые заграждения. К месту происшествия завезено 6,5 тонны сорбента. Эксперты анализируют масштабы загрязнения реки и почв.

Прокуратура округа под контролем руководителя ведомства проверяет действия ответственных должностных лиц и контролирующих органов.

Разгерметизация напорного нефтепровода Ошского месторождения нефти обнаружилась 11 мая около 22:00 мск, в результате ЧП произошел разлив нефтепродуктов. На воде реки Колвы в Республике Коми была обнаружена радужная пленка. В связи с этим власти города Усинска в ночь на среду ввели режим чрезвычайной ситуации. Оперативные службы устраняют последствия разлива нефтепродуктов. СУ СК РФ по Архангельской области и НАО возбудил уголовное дело по ст. 246 УК РФ ("Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ").