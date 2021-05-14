{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Татарстане задержали мужчину, угрожавшего взорвать здание банка

По данным источника, он позвонил в банк и угрожал расстрелом сотрудников отделения банка и взрывом

ТАСС, 14 мая. Житель Набережных Челнов по телефону угрожал взорвать здание местного банка. Опасных предметов в здании не нашли, мужчину задержали, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По данным местных СМИ, в пятницу мужчина угрожал расстрелом сотрудников отделения банка на улице Бутлерова и взрывом здания. На место выезжали экстренные службы.

"Это житель Набережных Челнов, у него была обида на банк, якобы деньги незаконно с карты сняли. Он в порыве эмоций решил позвонить. Его задержали. Ложный вызов", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что опасных предметов в здании не обнаружено.

Теги
РоссияТатарстан
В Тульской области на ребенка упал фрагмент балкона
Возбуждено уголовное дело
Читать полностью