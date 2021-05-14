В Татарстане задержали мужчину, угрожавшего взорвать здание банка

ТАСС, 14 мая. Житель Набережных Челнов по телефону угрожал взорвать здание местного банка. Опасных предметов в здании не нашли, мужчину задержали, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По данным местных СМИ, в пятницу мужчина угрожал расстрелом сотрудников отделения банка на улице Бутлерова и взрывом здания. На место выезжали экстренные службы.

"Это житель Набережных Челнов, у него была обида на банк, якобы деньги незаконно с карты сняли. Он в порыве эмоций решил позвонить. Его задержали. Ложный вызов", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что опасных предметов в здании не обнаружено.