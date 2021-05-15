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В Минздраве рассказали о состоянии отравившихся в колледже в Комсомольске-на-Амуре

Всего помощь врачей потребовалась 23 студентам и сотрудникам учебного заведения. По словам врачей, их состояние удовлетворительное

ХАБАРОВСК, 15 мая. /ТАСС/. Помощь медиков понадобилась в общей сложности 23 студентам и сотрудникам строительного колледжа Комсомольска-на-Амуре после отравления. В больницах остаются 15 человек, сообщила пресс-служба Минздрава Хабаровского края.

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"В больнице поселка Солнечный на сегодня 14 человек (плюс три пациента). Состояние у всех удовлетворительное. В Амурской больнице - один пациент. Итого на госпитализации на утро 15 мая находятся 15 человек", - говорится в сообщении.

Ранее региональный Минздрав сообщал, что в инфекционные отделения больниц Амурска и поселка Солнечный с отравлением помещены 20 студентов и сотрудников строительного колледжа Комсомольска-на-Амуре. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей").

Причины отравления по-прежнему устанавливаются.

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