В Тюменской области за сутки возникло 18 новых лесных и ландшафтных пожаров

ТАСС, 15 мая. Два лесных и 16 ландшафтных пожаров возникли на территории Тюменской области за последние сутки. На данный момент в регионе действует 24 пожара, сообщили в оперативном штабе Тюменской области.

"Возникшие пожары за последние сутки: 2 лесных пожара на общей площади 47,7 га; 16 ландшафтных пожаров на общей площади 291 га", - говорится в сообщении.

Количество действующих лесных пожаров на текущий момент составляет 19, ландшафтных - 5. За сутки было ликвидировано шесть лесных пожаров на общей площади 912,3 га и 9 ландшафтных пожара на общей площади 289 га.

В Тюменской области с 11 мая введен режим чрезвычайной ситуации в лесах. Въезд в леса и их посещение находятся под запретом.