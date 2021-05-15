В Иркутской области загорелись четыре дачных дома

ИРКУТСК, 15 мая. /ТАСС/. Пожар на площади 350 кв. метров ликвидируют в садоводстве в городе Бодайбо Иркутской области, где из-за поджога сухой травы загорелись четыре дачных дома и надворные постройки. Об этом в субботу сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"Сегодня днем в садоводстве "Березка" города Бодайбо произошло возгорание на одном из приусадебных участков. Порывом ветра огонь мгновенно распространился на ближайшие деревянные постройки и дачные дома. Огнем было охвачено четыре дачных дома и надворные постройки. <…> В 16:00 (11:00 мск) пожар был локализован на площади 350 кв. м", - говорится в сообщении.

В результате пожара никто не пострадал. Установлено, что огонь перекинулся с подожженной сухой травы. Плотная застройка и захламленность территории мусором и сухостоем способствовали распространению огня.