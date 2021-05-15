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В Татарстане загорелась кровля бывшего здания хлебозавода на площади 150 кв. м

Пострадавших нет

КАЗАНЬ, 15 мая. /ТАСС/. Пожар возник в бывшем здании хлебозавода, находящегося на реконструкции, в Альметьевске в Республике Татарстан. Об этом сообщили журналистам в субботу в региональном ГУ МЧС.

"В 10:16 [поступило] сообщение о пожаре в Альметьевске, бывшее здание хлебозавода, на реконструкции. Проводились ремонтные работы. В 11:07 [объявлена] локализация на площади 150 кв. м", - говорится в сообщении.

Уточняется, что кровля горит на всей площади. В ликвидации пожара задействованы 56 человек и 20 единиц техники. Пострадавших нет.

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РоссияТатарстан
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