Несколько казанских школ проверяют после сообщений о заложенных бомбах

ТАСС, 15 мая. Несколько школ Казани проверяют из-за анонимных сообщений о заложенных бомбах, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Что известно о стрельбе в школе в Казани

"Да, поступила информация о заложенных бомбах в школах №18 и №169, гимназиях №7, №122 и №171, лицее "Иннополис". Сообщения проверяются", - сказал собеседник агентства.

Как сообщал ТАСС, в пятницу в правоохранительные органы также провели проверку в казанской гимназии №27 после анонимного сообщения о минировании. Взрывных устройств не было обнаружено.

После стрельбы в школе № 175 в Казани, в результате которой погибли девять человек, а 23 были ранены, Минпросвещения РФ направило в регионы рекомендации по усилению безопасности в школах.