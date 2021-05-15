По факту ДТП с грузовиком и микроавтобусом под Смоленском возбудили уголовное дело

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Смоленской области, в результате аварии пострадали 13 граждан Белоруссии. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе УМВД по Смоленской области.

"Следственным управлением УМДВ России по Смоленской области по факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств")", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в прокуратуре Смоленской области, надзорное ведомство с привлечением контролирующих органов проводит проверку обстоятельств ДТП, в ходе которой будет проверена в том числе своевременность прибытия на место аварии оперативных служб, а также полнота оказания пострадавшим медицинской помощи. На место происшествия выезжал заместитель прокурора области. Ход расследования находится на контроле руководства областной прокуратуры.

15 мая около 6 часов утра на федеральной трассе М-1 "Беларусь" в Сафоновском районе столкнулись грузовой автомобиль Volkswagen и микроавтобус Volvo. В результате ДТП пострадали 13 пассажиров, они госпитализированы.