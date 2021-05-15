В Самаре столкнулись два грузовика и два легковых автомобиля

САМАРА, 15 мая. /ТАСС/. Два человека госпитализированы в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей и двух грузовиков в Куйбышевском районе Самары. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Авария произошла в 11:15. У одной из машин порвался трос. "Автомобиль остановился, в него въехал "Камаз", в него въехал Renault Sandero, в который также въехал грузовик. В результате пострадал водитель и женщина пассажир, которые находились в Renault Sandero. Они доставлены в больницу", - сказала собеседница агентства.

По факту ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют обстоятельства происшествия.