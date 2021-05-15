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На Ставрополье более 7,4 тыс. человек остались без воды из-за перелома трубы

Аварийное отключение произошло в Андроповском районе

ПЯТИГОРСК, 15 мая. /ТАСС/. Аварийное отключение водоснабжения из-за перелома трубы произошло в Андроповском районе на Ставрополье. Без воды остались более 7,4 тыс. человек, а также районная больница. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по краю.

"15 мая в 11:35 мск поступила информация о том, что в Андроповском муниципальном округе, с. Курсавка, ул. Октябрьская, произошло аварийное отключение водоснабжения по причине перелома трубы. Под отключение попало 3 тыс. 205 частных домовладений, 7 тыс. 470 человек из них 2 тыс. 410 детей, ЦРБ Андропоская", - говорится в сообщении.

Отмечается, что организован подвоз воды населению. Планируемое время завершения аварийно-восстановительных работ - 15:00 мск субботы.

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