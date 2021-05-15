В Ярославской области задержаны двое за убийство пенсионера, ранение женщины и поджог дома

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Полицейские задержали в ярославском городе Пошехонье двух мужчин, которые в ходе нападения на дом пенсионеров, убили мужчину, ранили его жену, похитили деньги и икону, а затем подожгли дом и скрылись. Об этом ТАСС в субботу сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Вечером 13 мая в Пошехонском районе Ярославской области злоумышленники проникли в дом супругов пенсионеров в деревне Глухово. Они нанесли ножевые ранения хозяину дома и его жене, похитили икону и денежные средства, совершили поджог их жилища и скрылись. В результате пожара дом сгорел полностью, мужчина 1939 года рождения погиб, его жена 1941 года рождения госпитализирована", - сказала Волк.

По ее словам, в результате оперативно-разыскных мероприятий личности подозреваемых были установлены. Один из нападавших ранее неоднократно судим. Ориентировки для розыска подозреваемых были направлены во все территориальные отделы полиции УМВД России по Ярославской области.

"14 мая около 04:00 легковой автомобиль с разыскиваемыми лицами был остановлен нарядом полиции ДПС по городу Пошехонье на улице Преображенской", - сказала представитель МВД, добавив, что мужчины доставлены в следственные органы.