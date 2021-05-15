В центре Москвы задержали четверых детей и троих взрослых за попытку снять клип на крыше

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали четверых детей и троих взрослых, которые на крыше дома в центре Москвы хотели снять клип. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 14 мая на крыше дома 5, корпус 2 по улице Антонова-Овсеенко. "Там были обнаружены четверо детей и трое взрослых, которые пояснили, что хотят снять клип для подарка отцу. Они были доставлены в ОМВД России по Пресненскому району, дети переданы в службу по делам несовершеннолетних для дальнейшего разбирательства", - сказал собеседник агентства.

По данному факту проводится проверка.