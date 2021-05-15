Неизвестный сообщил о минировании трех железнодорожных вокзалов в Москве

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Здания трех железнодорожных вокзалов в Москве проверяют после анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в экстренных службах.

"Поступило сообщение от неизвестного о том, что в Москве заминированы три железнодорожных вокзала - Казанский, Курский и Белорусский. На место незамедлительно выехали специалисты оперативных служб, в данный момент проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

Сведения об эвакуации людей не поступали. Вокзалы работают в штатном режиме.

Всего в Москве девять действующих железнодорожных вокзалов - Белорусский, Казанский, Киевский, Курский, Ленинградский, Павелецкий, Рижский, Савеловский и Ярославский.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, а также на бортах самолетов. Ни одна из угроз не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке нескольких иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".