{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Нижегородской области арестовали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки

Во время допроса мужчина признал свою вину

ТАСС, 15 мая. Суд арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве 12-летней девочки в Балахнинском районе Нижегородской области, сообщили журналистам в субботу пресс-службе СУ СК РФ по региону.

"Судом удовлетворено ходатайство следственных органов СК России по Нижегородской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 49-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетней")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 13 мая мужчина на электричке прибыл из города Заволжье в поселок Большое Козино. В лесопосадке он заметил незнакомую девочку, напал на ребенка, совершил в отношении нее преступление против половой неприкосновенности, а затем убил ее, нанеся смертельные ножевые ранения. После чего мужчина скрылся с места преступления.

Во время допроса в качестве подозреваемого мужчина дал следователям признательные показания и подробно рассказал об обстоятельствах преступления. Ранее подозреваемый уже был судим за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней, судимость не погашена, сообщили в региональном СУ СК РФ.

Теги
РоссияНижегородская область
Все ж/д вокзалы и автостанции в Москве проверяют из-за сообщения об угрозе взрыва
Неизвестные ранее сообщили о минировании Казанского, Курского и Белорусского вокзалов
Все ж/д вокзалы и автостанции в Москве проверяют из-за сообщения об угрозе взрыва
Читать полностью