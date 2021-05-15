{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: в Индонезии ищут девять человек после опрокидывания лодки

По данным агентства "Синьхуа", 11 пассажиров были спасены

ТАСС, 15 мая. Лодка с 20 пассажирами перевернулась на водохранилище Кедунг Омбо в Индонезии, поиски девяти человек продолжаются. Об этом сообщает в субботу агентство "Синьхуа".

По его данным, 11 пассажиров были спасены. Глава местной поисково-спасательной службы сообщил, что на поиски пропавших направлена команда ныряльщиков. "Мы собираемся сформировать команду водолазов для поиска пострадавших в районе крушения", - приводит его слова агентство Antara.

Как сообщают местные власти, лодка перевернулась в тот момент, когда люди в ней делали селфи.

Теги
Индонезия
Площадь пожара на северо-востоке Екатеринбурга увеличилась до 2 тыс. кв. м
Пожарные работают в дыхательных аппаратах
Площадь пожара на северо-востоке Екатеринбурга увеличилась до 2 тыс. кв. м
Читать полностью