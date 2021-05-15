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В Архангельске госпитализировали ребенка после падения с четвертого этажа

У мальчика сломан позвоночник

АРХАНГЕЛЬСК, 15 мая. /ТАСС/. Ребенок четырех лет выпал из окна четвертого этажа многоквартирного дома на улице Шабалина в Архангельске. Как сообщили журналистам в региональной диспетчерской службе 112, мальчик госпитализирован с переломом позвоночника.

"Мальчик в возрасте примерно четырех лет выпал на землю из окна четвертого этажа пятиэтажного дома на улице Шабалина. Ребенок был госпитализирован в детскую областную больницу с переломом поясничного отдела позвоночника", - сообщили в пресс-службе.

Инцидент произошел около 18:20 мск, ребенка, который был в сознании, увидели прохожие.

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