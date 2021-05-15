Пожарные локализовали возгорание пилорамы и садовых домов в Екатеринбурге

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Пожар, охвативший пилораму и более 10 садовых домов в Екатеринбурге, локализован на площади 2,5 тыс. кв. м. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Пожар на пилораме в Екатеринбурге локализован на 2,5 тыс. кв. м", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что огнем уничтожены 16 надворных построек, два гаражных бокса и пилорама. К ликвидации пожара привлекаются 24 единицы пожарно-спасательной техники, 60 человек личного состава.

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что выясняются обстоятельства и причины ЧП. "Предварительно, огнем повреждены объекты на промплощадке (на складе с мебелью, стройматериалами и лакокрасочными изделиями), а также порядка 12 строений в садоводческом товариществе", - говорится в сообщении. Прокуратура запросила данные о количестве граждан, зарегистрированных по месту жительства или месту пребывания в уничтоженных огнем строениях.

Пилорама и садовые дома загорелись вечером в субботу. Первоначальная площадь составила 300 кв. м. Позже она выросла до 2 тыс. кв. м. В связи с высокой температурой и плотным задымлением пожарные работают в дыхательных аппаратах. По результатам замеров ПДК не превышено. Информация о пострадавших не поступала.