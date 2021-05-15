Непогода нарушила электроснабжение 40 тыс. жителей Костромской и Нижегородской областей

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Более 40 тыс. жителей Костромской и Нижегородской областей остались без электроснабжения из-за непогоды. Энергетики ведут восстановительные работы, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Минэнерго.

"Энергетики ведут восстановительные работы в Костромской и Нижегородской областях, где из-за непогоды происходят отключения в электросетях. В Костромской области без электроснабжения остаются около 28 тыс. человек, в Нижегородской области - около 13 800 человек", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщается на портале государственных органов власти Костромской области, под отключения попали жители Кадыйского, Макарьевского, Мантуровского районов. По данным администрации региона, в результате резкого усиления ветра до 30 м/с произошли локальные повреждения линий электропередачи, повреждены участки кровли жилых домов, повалены деревья. По данным районных властей, пострадавших нет.