Протестующие украли более 50 единиц оружия на западе Колумбии

БОГОТА, 16 мая. /ТАСС/. Участники протестных акций против налоговой реформы, которые уже несколько недель продолжаются в Колумбии, украли более 50 единиц огнестрельного оружия из здания подразделения немедленного реагирования в городе Попаян, расположенном в западном департаменте Каука. Об этом в субботу сообщил министр национальной обороны южноамериканской республики Диего Молано.

"51 единица оружия, в том числе 15 винтовок, были украдены", - заявил Молано, видеозапись выступления которого была опубликована на странице ведомства в Facebook.

Министр добавил, что среди протестующих присутствовали представители повстанческих организаций.

С 28 апреля в Колумбии проходят демонстрации против налоговой реформы. Беспорядки произошли в Боготе, Кали, Медельине и других городах. Пострадали более 1 тыс. человек, погибли не менее 42. Позже правительство согласилось внести изменения в планы реформы, министр финансов подал в отставку, однако протесты продолжились.