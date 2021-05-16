Количество лесных пожаров в Тюменской области увеличилось за сутки на 16

ТЮМЕНЬ, 16 мая. /ТАСС/. Число лесных пожаров в Тюменской области увеличилось на 16 за сутки, ландшафтных - на 11, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.

"Возникшие пожары за последние сутки: 16 лесных пожаров на общей площади 772,54 га, 11 ландшафтных пожаров на общей площади 1 933,7 га", - отмечается в сообщении.

В оперштабе добавили, что количество действующих лесных пожаров, в том числе локализованных, - 24, ландшафтных пожаров - четыре. За сутки ликвидированы 11 лесных пожаров на общей площади 48 822 га и семь ландшафтных пожаров на общей площади 1 768,7 га.

О локализации пожара вблизи озера Андреевское

В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили о локализации пожара вблизи озера Андреевское на площади 150 га.

"461 человек и 37 единиц техники боролись с крупным лесным пожаром, который возник 15 мая на территории Тюменского муниципального образования в районе озера Андреевское. К тушению пожара привлечены все силы РСЧС. На данный момент угрозы распространения пожара нет. Пожар локализован на площади 150 га", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что недалеко от Андреевского озера возник низовой и верховой пожар. Огонь быстро распространялся, но угрозы населенным пунктам не было. Площадь возгорания составляла 100 га.

В пресс-службе добавили, что на месте возгорания работали от МЧС России 15 единиц техники и 58 человек личного состава. Работали два вертолета - привлеченный правительством области Ми-26 и Ми-8 МЧС России. Также к работе по ликвидации пожара подключена специализированная военная техника - две инженерные машины разграждения. Их предоставило Тюменское высшее военно-инженерное командное училище. "Совместными усилиями подразделений МЧС России, Минобороны и Авиалесоохраны остановили распространение огня в сторону населенных пунктов и федеральной автомобильной трассы: работа продолжалась почти в течение суток, ночью и в воскресенье утром", - уточнили в МЧС. Кроме того, привлечены силы ГИБДД, дорожно-ремонтного строительного управления. Сотрудники администрации Тюмени провели подворовые обходы населенных пунктов и оповестили население об оперативной ситуации.

Как сообщил глава Тюмени Руслан Кухарук в эфире телеканала "Россия-24", самая главная задача, чтобы огонь не распространился в сторону населенного пункта, расположенного неподалеку. "Подготовлены автобусы <...> если ситуация будет разворачиваться в критичном варианте, для эвакуации жителей", - отметил он.

В Тюменской области с 11 мая введли режим чрезвычайной ситуации в лесах. Въезд в леса и их посещение находятся под запретом.