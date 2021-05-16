В Саратовской области два человека погибли в результате столкновения катеров

ТАСС, 16 мая. Два катера столкнулись в воскресенье на реке Каюковке в Энгельсском районе Саратовской области, в результате погибли два человека. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону.

"В одном катере было два человека (мужчина и женщина), оба от травм погибли. Во втором было два человека, не пострадали, находятся на берегу", - отмечается в сообщении.

На месте работают экипаж Государственной инспекции по маломерным судам, спасатели, полиция. Все обстоятельства происшествия выясняются.