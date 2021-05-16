В Петербурге возбудили дело после массовой драки мигрантов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после массовой драки мигрантов, произошедшей в пятницу вечером в Приморском районе Петербурга, задержаны шестеро подозреваемых. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий в квартире одного из домов по Вербной улице сотрудниками ГУ МВД России были задержаны шестеро приезжих из Средней Азии в возрасте от 20 до 33 лет. В основном все из них работают на стройке. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МВД.

По данным полиции, вечером 14 мая на пересечении улиц Репищева и Вербной в Петербурге произошла массовая драка мигрантов из Средней Азии, в результате которой для разбирательства в отделение органов внутренних дел доставили 45 человек. Тем же вечером в полицию обратился потерпевший 33-летний гражданин одного из среднеазиатских государств. Он сообщил, его избили у автобусной остановки на Вербной улице.