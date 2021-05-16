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Дома почти 12 тыс. жителей Ивановской области остались без электроснабжения

Нарушение электропередачи произошло из-за непогоды

ТАСС, 16 мая. Непогода, пришедшая накануне в Ивановскую область, привела к нарушению электроснабжения в домах почти 12 тыс. жителей, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Без электроснабжения остается четыре района - Юрьевецкий, Верхнеландеховский, Пучежский и Пестяковский, 11 783 человека", - говорится в сообщении.

В ликвидации аварии задействовали 118 человек и 43 единицы техники. По прогнозам синоптиков, на территории Ивановской области 16 мая в отдельных районах ожидается гроза с порывами ветра до 18 м/с.

Теги
РоссияИвановская область
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