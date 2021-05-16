Электроснабжение потребителей в Нижегородской области восстановлено

ТАСС, 16 мая. Компания "Россети" восстановила электроснабжение потребителей в Нижегородской области, где в субботу произошли массовые отключения из-за грозы с сильным ветром. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

В субботу сильный ветер оставил без электроэнергии более 80 тыс. жителей Нижегородской и Костромской областей. Помимо сбоев в подаче электроэнергии, ветер повалил деревья, повреждены автомобили. С некоторых домов сорвало кровли.

"Сотрудники "Россети Центр и Приволжье" полностью восстановили энергоснабжение жителей Нижегородской области", - отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы, в аварийно-восстановительных работах были задействованы 210 человек и 87 единиц техники.

По информации главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, из-за шквалистого ветра в городе было повалено 79 деревьев, зарегистрировано три обрыва линии электропередачи. Без электроснабжения оставались 33 многоквартирных дома в Ленинском районе и 1 028 частных домов в Автозаводском районе. "Уже к 6 часам утра были восстановлены линии электропередачи, дороги освобождены от упавших деревьев. Работы в районах города продолжаются", - привели слова Шалабаева в пресс-службе администрации города.