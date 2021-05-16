В Красногорске загорелся склад

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Склад загорелся на площади 750 кв. метров в подмосковном Красногорске. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В поселке Нахабино на Институтской улице горит склад на площади 750 кв. м", - сказал собеседник агентства.

По данным экстренных служб, площадь возгорания выросла до 875 кв. м. "Площадь пожара увеличилась до 875 кв. метров", - сказал источник.

Существует угроза распространения огня на все здание. По словам источника, внутри склада находятся 30 баллонов с газом.